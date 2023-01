Alemanha apresenta acusações contra terroristas que planejam golpe

De acordo com a investigação, os cidadãos alemães Sven B. Michael H. Thomas K. Thomas O. e Elisabeth R. planejaram forçosamente mudar o governo no país. Um grupo de suspeitos adere às ideias do Reichsbürger (“Cidadãos do Reich”), que não reconhecem o governo atual e a ordem democrática, mas apenas a forma de governo da época da Kaiser Alemanha