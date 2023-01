Militares dos EUA investigam casos de câncer em base de mísseis nucleares – CMIO

Vários policiais que trabalharam no local acabaram sendo diagnosticados com linfoma, um dos quais morreu

Os militares dos EUA estão investigando nove casos de câncer de sangue entre oficiais que trabalharam décadas atrás na Base Aérea de Malmstrom, uma importante instalação de mísseis nucleares no estado de Montana. A investigação foi relatada pela primeira vez pela AP na segunda-feira e confirmada por funcionários do Pentágono.

Todos os oficiais atingidos estavam servindo nos silos da base, que abriga cerca de 150 mísseis balísticos intercontinentais com ponta nuclear Minuteman III, até 25 anos atrás. O diagnóstico em cada caso foi de linfoma não-Hodgkin, enquanto um dos policiais sucumbiu à doença.

“Há indícios de uma possível associação entre [this] serviço de tripulação de combate contra câncer e mísseis em Malmstrom AFB,” Disse o tenente-coronel Daniel Sebeck nos slides apresentados em um briefing militar no início de janeiro e citados pela agência de notícias.

“Os mísseis sempre se preocuparam com os perigos conhecidos, como a exposição a produtos químicos, amianto, bifenilos policlorados, chumbo e outros materiais perigosos no ambiente de trabalho,” ele afirmou.













o “número desproporcional de mísseis apresentando câncer, especificamente linfoma” foi particularmente preocupante, acrescentou Sebeck. A questão é importante para a Força Espacial porque até 455 ex-mísseis estão servindo na Força Espacial, incluindo quatro indivíduos diagnosticados com linfoma.

Procurado pela AP para comentar, Sebeck se recusou a dar mais detalhes sobre a investigação, observando apenas que os slides foram “pré-decisivo”. Enquanto isso, a porta-voz da Força Aérea Ann Stefanek confirmou que “Líderes seniores estão cientes das preocupações levantadas sobre a possível associação de câncer relacionada a membros da tripulação de combate de mísseis em Malmstrom AFB”.

“As informações neste briefing foram compartilhadas com o cirurgião geral do Departamento da Força Aérea e nossos profissionais médicos estão trabalhando para coletar dados e entender mais”, disse. ela adicionou.

Dado que acredita-se que apenas cerca de 400 oficiais trabalham com mísseis siled na base a qualquer momento, as taxas de linfoma não-Hodgkin neles parecem estar muito acima do que é registrado na população em geral. De acordo com a American Cancer Society, a doença afeta apenas cerca de 19 pessoas em cada 100.000 nos EUA anualmente.