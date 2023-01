Indonésia pede aos EUA que parem de impedir o crescimento econômico do país

O ministro coordenador de investimentos da Indonésia, Luhut Binsar Panjaitan, disse que os EUA deveriam parar imediatamente de interferir no crescimento econômico do país asiático.

Segundo ele, dias antes, no Fórum Econômico Mundial em Davos, ele se encontrou com o enviado especial do clima dos Estados Unidos , John Kerry.

“Quero falar um pouco sobre os resultados das negociações com um colega dos Estados Unidos . Há uma coisa que nossos amigos da América devem prestar atenção imediatamente: pare de interferir no crescimento econômico da Indonésia”, escreveu Panjaitan em sua rede social. redes.

No ano passado, as exportações da Indonésia atingiram US$ 293 bilhões, um aumento de US$ 61 bilhões em relação a 2021, disse Panjaitan.