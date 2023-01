Especialista: Alemanha fala de corte à 'torneira de gás', mas precisará de 10 anos para o substituir

Aleksei Fenenko, professor associado do Departamento de Segurança Internacional na Faculdade de Política Mundial da Universidade Estatal de Moscou M. V. Lomonosov, disse à Sputnik que a declaração de Robert Habeck, ministro da Economia alemão, sobre a Rússia fechar a “torneira de gás”, era estranha, tendo em conta as ações da União Europeia (UE).

Anteriormente Habeck disse, falando em um evento no estado alemão de Schleswig-Holstein, queporque a Rússia fechou a torneira de gás, e “as linhas [os gasodutos] estão quebradas agora, isso significa que eles [os suprimentos russos] não serão retomados em um futuro próximo”.

Para Fenenko, os países da UE poderiam “mudar” parcialmente para a indústria do carvão ou aumentar a dependência da energia nuclear a fim de abandonar o gás russo que não o GNL, mas isso demoraria “pelo menos dez anos”.

“Claro [que é] uma declaração bastante estranha [de Habeck], dado que a UE diz que pretende derrotar a Rússia em uma guerra econômica. Por que a Rússia não pode então recorrer às medidas de retaliação que tem, se você declarou uma intenção de infligir uma derrota a ela? Acredito que a Rússia tem todo o direito de retaliar se tivermos um estado de guerra econômica [com a UE]”, comentou Fenenenko.

O especialista sublinhou que o abastecimento da UE com GNL americano exigirá a construção da infraestrutura apropriada, e que quase ninguém na Europa calculou o custo do combustível para navios-tanque que transportarão o combustível dos EUA, se o abastecimento for constante. Ele estimou que tal exigirá muitos custos e dinheiro.