Vaticano investiga ‘festa do sexo’ na catedral – mídia – CMIO

Antes de tirar a própria vida por acusações de abuso sexual, um padre britânico teria organizado uma orgia que desafiava o bloqueio

A Igreja Católica está investigando as alegações de um “festa de sexo” isso aconteceu na Catedral de St. Mary em Newcastle, enquanto o resto do Reino Unido estava sob rígidas regras de bloqueio, informou o Sunday Times. A investigação faz parte de uma investigação mais ampla do Vaticano sobre a diocese, envolvendo vários casos de abuso sexual.

Em uma carta noticiada pelo jornal no domingo, o arcebispo de Liverpool disse que os assessores do Papa lhe pediram para compilar “um relatório aprofundado” em eventos que levaram à renúncia de Robert Byrne como bispo de Hexham e Newcastle em dezembro.

Byrne foi nomeado bispo em 2019 e imediatamente nomeou o padre Michael McCoy como reitor da Catedral de Santa Maria em Newcastle.

Quando o Reino Unido foi colocado sob rígidas regras de bloqueio no ano seguinte, McCoy supostamente abordou vários paroquianos e pediu que comparecessem “uma festa” na catedral, disse uma fonte ao Times. Este evento foi descrito pela fonte como “uma festa de sexo ocorrendo nos aposentos dos padres anexos à catedral de Newcastle.”













Não há evidências de que Byrne soubesse ou participasse da festa de sexo. McCoy também não poderá testemunhar sobre o suposto evento, pois cometeu suicídio em 2021 depois que a polícia abriu uma investigação sobre alegações históricas de abuso sexual infantil envolvendo o clérigo. Ele não havia sido acusado de nenhum crime no momento de sua morte.

McCoy não é o único padre com uma história aparentemente conturbada a passar pela diocese de Byrne. Uma investigação separada da Agência Católica de Padrões de Salvaguarda (CSSA) está investigando relatos de que o padre Tim Gardner, um pedófilo condenado, recebeu uma oferta de acomodação de propriedade da igreja dentro da diocese depois de ter sido considerado culpado e condenado a oito meses de prisão.

Gardner foi pego com mais de 500 imagens ilícitas de crianças em seu computador, algumas das quais ele mesmo tirou. Ele estava ensinando educação religiosa em uma escola católica em Londres na época de sua condenação.