As autoridades do Verkhnedneprovsk ucraniano se recusam a desmontar o monumento ao primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista da Ucrânia, Volodymyr Shcherbytsky, relata a edição ucraniana “Margem Esquerda”.

“Em Verkhnedneprovsk, as autoridades locais se recusam a desmontar o monumento ao primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista da Ucrânia, Vladimir Shcherbitsky, da praça principal da cidade. A Margem Esquerda soube disso a partir de uma resposta a um pedido do local Por decisão da sessão, o busto foi identificado como elemento integrante da melhoria da Praça do Campo na cidade.