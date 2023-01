Berlim deve consentir em fornecer tanques Leopard 2 para Kiev, ou ficará isolada e fraca, disse um dos principais diplomatas de Varsóvia

Alemanha enfrenta possível “isolamento internacional” a menos que concorde em fornecer tanques para a Ucrânia, Arkadiusz Mularczyk, vice-ministro das Relações Exteriores da Polônia, disse na rádio polonesa na segunda-feira. A questão é mais ampla do que apenas o apoio à Ucrânia e também sobre a influência dos EUA, afirmou.

Muitos em todo o espectro político na Alemanha e em outros países da UE são a favor da ideia de fornecer blindagem pesada a Kiev, afirmou Mularczyk. Ele previu que a posição internacional de Berlim se tornaria “muito fraco” se continuar a contestar.

A questão é mais do que apenas “vitória na Ucrânia, mas também sobre a influência americana na Europa, e os alemães e franceses a entendem bem”, acrescentou o vice-ministro.

Varsóvia tem pressionado Berlim para permitir isso e outros países enviam tanques de batalha Leopard 2 de fabricação alemã para a Ucrânia. O governo polonês quer fornecer 14 dos veículos de seus próprios estoques e outras nações também, chegando a 100 Leopards para o exército ucraniano.













A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou no domingo que seu governo “não ficaria no caminho” de uma possível transferência de tanques por outras nações. No entanto, o chanceler Olaf Scholz se esquivou de perguntas sobre o assunto, supostamente esperando que os EUA forneçam seus próprios tanques M1 Abrams à Ucrânia antes de considerar a transferência de blindados alemães.

Mularczyk chamou a promessa de Baerbock “importante” e indicativo da divisão dentro da coalizão governante alemã na questão dos tanques. Ela lidera o partido dos Verdes, que é mais agressivo em relação à Rússia do que os Social-democratas de Scholz.

Varsóvia indicou que pode ignorar a opinião da Alemanha. O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki lançou a ideia de criar um “coalizão menor” de nações para fornecer tanques para Kiev e marcar a posição de Berlim “inaceitável.”

Moscou acusou as nações ocidentais de travar uma guerra por procuração contra ela na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que os EUA bloquearam a tentativa de Kiev de negociar um acordo de paz, forçando os ucranianos a lutar e morrer apenas para infligir mais danos à Rússia.

Ao fornecer sistemas de armas cada vez mais avançados para a Ucrânia, as nações ocidentais estão prolongando o conflito enquanto correm o risco de uma escalada ainda maior, disseram autoridades russas.