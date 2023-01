Metrô de Sofia se recusa a comprar trens russos

O cliente exige que os novos trens para as “linhas russas” sejam compatíveis com a automação atual e não exijam a instalação de equipamentos estacionários adicionais. “Os trens não russos podem operar nesta rota. Só é necessário desenvolver uma unidade de controle especial… e isso será obrigação do fabricante que ganhou o contrato”, disse o diretor. Ele observou que os trens russos do mais novo modelo Rusich atualmente operando no metrô de Sofia, na verdade, têm muitos componentes importados, em particular eletrônicos japoneses e motores Hitachi japoneses.