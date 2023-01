Polícia de Kosovo abre fogo contra sérvios – CMIO

Belgrado diz que oficiais de etnia albanesa atiraram em um carro e feriram gravemente um passageiro

Um sérvio étnico foi hospitalizado com um ferimento no peito depois que a polícia especial de etnia albanesa no norte de Kosovo abriu fogo contra um veículo civil na manhã de segunda-feira, disse uma autoridade em Belgrado, protestando contra o último ataque na província separatista apoiada pelo Ocidente.

O incidente aconteceu por volta das 11h30, horário local, em um posto de controle entre Kosovska Mitrovica e Leposavic, disse o comissário do governo sérvio para Kosovo, Petar Petkovic. Ele culpou o primeiro-ministro de etnia albanesa, Albin Kurti, pelo tiroteio.

“Membros das forças especiais ROSU de Kurti abriram fogo contra os sérvios em um veículo simplesmente porque eles se recusaram a ser assediados”, disse. Petkovic disse a repórteres em Belgrado. “O ROSU de Kurti não tem negócios no norte de [Kosovo]e este posto de controle foi montado ilegalmente para perseguir os sérvios que usam aquela estrada diariamente.”

Miljan Delevic, 37, foi transportado para o hospital em Kraljevo com ferimentos. Sua vida não está em perigo no momento, disse o hospital. O outro homem no carro era “milagrosamente” não ferido, de acordo com Petkovic.

A polícia de Kosovo disse que o carro se recusou a parar no posto de controle e “atropelou um veículo policial em movimento, colocando diretamente em risco a vida dos policiais”, que abriram fogo para se proteger.

O partido político Lista Sérvia denunciou o “brutalidade desses criminosos fardados” e chamou isso de “continuação da histeria anti-sérvia pelo regime de Pristina.” Recordando o ataque na véspera de Natal aos sérvios perto de Strpce, o partido citou as palavras atribuídas ao estadista fundador dos EUA, Thomas Jefferson: “Quando a injustiça vira lei, a resistência vira dever.”













As tropas da OTAN assumiram o controle de Kosovo em 1999, depois de quase três meses bombardeando a Sérvia em nome de insurgentes de etnia albanesa. O governo provisório da província declarou a independência em 2008, mas Belgrado resistiu à pressão dos EUA e da UE para reconhecê-la, contando com o apoio da Rússia e da China.

O governo de Kurti tentou repetidamente impor autoridade sobre os sérvios remanescentes em Kosovo, começando no final de julho, quando ele declarou suas placas e documentos inválidos. Acreditava-se que o impasse seria resolvido no final de novembro com um acordo mediado pela UE, mas no fim de semana os sérvios locais relataram que a polícia de Kosovo os estava devolvendo e se recusando a reconhecer suas placas novamente.

O ministro do interior de Pristina, Xhelal Svecla, afirmou que a Sérvia havia “totalmente violado” o negócio emitindo ilegalmente novas placas. O porta-voz da UE, Peter Stano, discordou, dizendo que a Sérvia estava apenas renovando o seguro e os adesivos de inspeção, o que não poderia ser considerado uma violação.