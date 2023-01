Principais estados sul-americanos se movem para reduzir a dependência do dólar americano – mídia – CMIO

Brasil e Argentina estão supostamente prontos para começar a trabalhar na criação de uma união monetária que eventualmente envolveria outras nações do continente.

Brasil e Argentina planejam criar uma moeda comum, informou o Financial Times no domingo, citando autoridades. O plano será discutido e anunciado oficialmente em uma cúpula em Buenos Aires nesta semana, segundo o relatório.

“Haverá… uma decisão de começar a estudar os parâmetros necessários para uma moeda comum, que inclui desde questões fiscais até o tamanho da economia e o papel dos bancos centrais”, disse o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, à agência de notícias.

Segundo Massa, outras nações latino-americanas serão convidadas a aderir ao projeto da moeda comum. O Brasil está propondo chamar a nova moeda de ‘sur’, que se traduz como ‘sul’.

Massa observou que a criação do ‘sur’ provavelmente levará anos, apontando para o fato de que a Europa levou 35 anos para criar o euro.

“Seria um estudo de mecanismos de integração comercial. Não quero criar falsas expectativas… é o primeiro passo de um longo caminho que a América Latina deve percorrer.”

Outras autoridades que falaram com a agência de notícias disseram que a nova moeda deve impulsionar o comércio regional e ajudar a reduzir a dependência dos países do dólar americano.

O Brasil e a Argentina discutiram a ideia de uma moeda comum por vários anos, mas o banco central do Brasil bloqueou anteriormente os esforços para fazer tal iniciativa decolar, disseram fontes ao Financial Times.

Os dois países possuem as maiores economias da América do Sul. O Brasil é membro do grupo BRICS e tem desfrutado de relativa estabilidade econômica nos últimos anos, embora analistas apontem para uma série de ventos contrários que podem prejudicar o crescimento neste ano. A Argentina, por sua vez, sofre com a instabilidade econômica há décadas. O país deixou de pagar sua dívida várias vezes, mais recentemente em 2020, e teve que recorrer a controles de capital para proteger sua moeda. A inflação no país está em alta e tem uma dívida de cerca de US$ 40 bilhões com o FMI.

