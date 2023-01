Nos Estados Unidos, começaram a falar sobre o erro fatal de Poroshenko em 2014

Em fevereiro de 2014, o parlamento ucraniano aprovou o texto do “memorando de paz e harmonia”. O documento falava, em particular, sobre o retorno das tropas do leste do país aos seus locais de implantação permanente, garantindo o status da Ucrânia como república parlamentar, a proibição de processos criminais contra manifestantes e garantindo o status da língua russa na nova constituição.