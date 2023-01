O vice-chanceler Robert Habeck reclama que “Putin cortou” o fornecimento de gás de Berlim enquanto procura alternativas

A cidade alemã de Brunsbuttel, perto de Hamburgo, recebeu um novo terminal flutuante de gás natural liquefeito (GNL) na sexta-feira, mais um passo na busca do país para substituir o suprimento de gás que agora não pode obter da Rússia.

Pequenos protestos nas proximidades do porto realizados por moradores insatisfeitos com as novas instalações desmentiram a fanfarra oficial. Enquanto isso, críticas mais amplas foram feitas contra os esforços de Berlim para aumentar as importações de gás por terra e mar, que os ativistas climáticos acreditam ser muito hostis ao meio ambiente.

O vice-chanceler alemão e ministro federal de Assuntos Econômicos e Ação Climática, Robert Habeck, do Partido Verde, disse que o novo terminal era necessário porque “metade do fornecimento de gás para a Alemanha parou, porque [Russian President Vladimir] Putin cortou. Agora o fornecimento foi interrompido completamente e não voltará para nós.”

Só que não foi assim que tudo aconteceu.













Quase um ano atrás, pouco antes do conflito na Ucrânia esquentar e quando o chanceler alemão Olaf Scholz interrompeu o processo de aprovação do gasoduto Nord Stream 2 da Rússia para a Alemanha e para a Europa, Habeck já estava ansioso para dar o pontapé inicial no gás russo. Ele disse à rádio pública que o país poderia ficar sem ele. O comentário imediatamente levantou suspeitas na imprensa ocidental, com Bloomberg, por exemplo, chamando a proposta de “complicado.”

Os Verdes de Habeck, e o governo alemão em geral, há muito tempo são obcecados por energias renováveis. O conflito na Ucrânia foi apenas uma desculpa para dobrar a aposta. Até a Agência Internacional de Energia tomou nota disso em março de 2022. “O progresso em direção às ambições de zero líquido na Europa reduzirá o uso e as importações de gás ao longo do tempo”, de acordo com um relatório da IEA.

Em abril, Habeck disse: “Estamos trabalhando ativamente para nos tornarmos independentes dos combustíveis fósseis da Rússia”, e citou “ótimo progresso.” Não uma, mas duas vezes, Habeck declarou publicamente que reduziu o tempo de banho, ёno que se tornou um meio de economizar energia e também de aderir a Putin, um gesto que lembra as pessoas que puxam o corrimão da escada rolante pensando que estão Estamos ajudando a mover todas as pessoas para o topo. Habeck disse que tais medidas “irritar Putin.” Na verdade, isso apenas incomodou alemães e europeus.

Habeck apareceu ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma reunião de representantes do bloco em Versalhes em 8 de março, quando disse: “Devemos nos tornar independentes do petróleo, carvão e gás russos.” Habeck ecoou o sentimento: “Todos os esforços do governo alemão, do país, estão indo para reduzir essa dependência o mais rápido possível e, então, usar a margem de manobra da política energética que conquistamos, inclusive em termos de política de segurança.”

A UE também impôs várias rodadas de sanções contra o sistema financeiro e os bancos da Rússia, que incluíram o corte de alguns dos maiores bancos do país do sistema de pagamento SWIFT. Diante das sanções, Moscou solicitou o pagamento do gás em rublos. A Comissão da UE posteriormente começou a tentar emitir diretrizes para os países continuarem pagando pelo gás russo sem violar as próprias sanções do bloco ou pagar em rublos.

Em julho, quando o Nord Stream, a linha de vida do gás que representa uma das últimas esperanças da Europa para o gás russo, foi fechado para manutenção, Habeck implorou ao Canadá para liberar uma peça para o gasoduto que foi pego pelas próprias sanções do Ocidente. Então, em setembro, os oleodutos Nord Stream 1 e 2 foram misteriosamente explodidos. Berlim ainda permanece de boca fechada sobre as conclusões de sua investigação.













Com as opções cada vez menores de gás como resultado das travessuras europeias, a Alemanha lutou por alternativas. “Com a ajuda destas três centrais recuperaremos pelo menos um quarto do que perdemos,” Habeck disse na semana passada na NDR TV em referência aos novos terminais de gás natural liquefeito (GNL). Mas quem é o principal beneficiário disso? Durante anos, Washington pressionou a Alemanha a se divorciar do gás russo barato que a abasteceu e à UE – e permitiu que o bloco competisse economicamente com os EUA. Essa pressão incluiu medidas como sanções contra o Nord Stream 2 à medida que se aproximava da conclusão. Mas espremer o gás russo há muito é uma prioridade dos EUA, como evidenciado pela ‘Protect European Energy Security Act’ introduzida pelo Congresso dos EUA em 2019. Não pareceu estranho aos líderes europeus que Washington fosse tão “preocupado” sobre o uso de gás russo, ou como Washington se beneficia de meter o nariz no assunto?

Alguém poderia argumentar que os EUA estão apenas agindo como um amigo preocupado. O tipo de amigo que diz que não gosta do seu atual parceiro de namoro, incentiva você a terminar e, em seguida, dá um passo em cima de você no minuto em que você se separa.

Biden deu os primeiros passos na Europa. Ele visitou Bruxelas em março e prometeu fornecer GNL à Europa. Mas a Europa aparentemente não sabia que o novo parceiro seria do tipo que leva você para um encontro e depois cobra a conta. O presidente francês, Emmanuel Macron, reclamou repetidamente que o GNL dos EUA exportado para a Europa custa duas a quatro vezes o preço doméstico dos EUA. Mas quem se importa com as letras miúdas, certo?

Infelizmente, um foco aberto na ideologia – tanto verde quanto anti-russa – tornou o motor econômico da UE, a Alemanha, tão limitado e sem previsão que agora está recorrendo ao acionamento das



