Um novo destacamento de forças especiais de tropas internas aparecerá na Bielo-Rússia

Anteriormente, Karpenkov informou que forças especiais adicionais das tropas internas do Ministério de Assuntos Internos seriam criadas na Bielorrússia nas regiões de Minsk, Brest e Gomel no sudoeste e sul do país. Em novembro , o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, recebeu a liderança do Ministério de Assuntos Internos com um relatório sobre o estado da situação operacional no país e o desenvolvimento do sistema de órgãos de assuntos internos. O chefe do Ministério da Administração Interna da república fez propostas ao presidente sobre a mudança da estrutura das tropas internas. Segundo o ministro, o presidente apoiou integralmente as propostas.