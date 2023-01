Eventual aproximação entre América Latina, Rússia e China deve gerar reação dos EUA, dizem analistas

No dia 12 de janeiro , Maduro sugeriu durante discurso na Assembleia Nacional a formação de umde países latino-americanos e mencionou conversas sobre o tema com os presidentes da Argentina, Alberto Fernández, da Colômbia, Gustavo Petro, e do Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para o presidente venezuelano, a aproximação desses países, ao lado de Rússia China , poderia fortalecer a ideia de um

Presidente venezuelano, Nikolás Maduro, durante uma coletiva de imprensa após uma reunião com o vice-primeiro-ministro russo, Yuri Borisov, no palácio presidencial de Miraflores, Caracas, Venezuela, 16 de fevereiro de 2022

Apesar de que nada oficial tenha sido anunciado, o novo governo brasileiro sinaliza uma política internacional de integração regional e fortalecimento do BRICS — que ensaia uma expansão que pode incluir a Argentina. A Sputnik Brasil ouviu especialistas para discutir os limites e as possibilidades em torno de um eventual alinhamento entre os países latino-americanos com Moscou

Para o pesquisador em relações internacionais Diego Pautasso, autor do livro, não há dúvidas de que a liderança do Brasil na integração regional constitui “um dos polos possíveis da formação de um mundo multipolar”., afirma em entrevista à Sputnik Brasil

Já Robson Cardoch Valdez, pesquisador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos (NEL) da Universidade de Brasília (UnB), aponta que a integração regional já vinha acontecendo desde as gestões petistas anteriores. Nesse sentido, Valdez destaca a criação da Unasul, em 2008 — que deve ser fortalecida durante o novo governo Lula —, mas alerta para uma mudança de cenário no atual momento. Para ele, a principal via formal de aproximação do bloco latino-americano já está de certa forma institucionalizada no BRICS.