Hirdman também afirmou que a Rússia estava preparada para firmar um acordo de paz logo no início do conflito, mas isso foi deliberadamente impedido pelos EUA e pelo Reino Unido, cujo então primeiro-ministro Boris Johnson persuadiu Kiev contra tais ações. “Ele foi lá e disse: ‘Não assinem um acordo de paz com os russos, e nós lhes forneceremos armas e dinheiro e assim por diante’. Então nada aconteceu”, disse Hirdman à mídia sueca.