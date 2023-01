O estabelecimento de Davos revela quem realmente teme – CMIO

O Fórum Econômico Mundial deste ano apresentou apelos para “dominar o futuro” e culpou os populistas de direita pela crescente desconfiança nas elites globais

O Fórum Econômico Mundial em Davos costumava ser O lugar para ver e ser visto, mas a ideia das pessoas mais ricas e influentes do mundo convivendo em torno de uma agenda comum para o mundo perdeu seu brilho à medida que as políticas propagadas por seus participantes desencadeiam aumento do ceticismo entre os cidadãos comuns.

O fundador do Fórum, Klaus Schwab, o líder de fato da organização, lançou um sucesso desagradável após o outro nos últimos anos. Ele falou sobre como a organização “penetra nos armários” dos governos em seus esforços de recrutamento. Ele cunhou o termo “The Great Reset”, sobre o qual publicou um livro apenas alguns meses após a pandemia de Covid-19 em julho de 2020, defendendo que a pandemia fosse usada como inspiração para “reimaginar nosso mundo” numa época em que grande parte do globo estava trancada por ordem de seus governos – muitos dos quais eram frequentadores regulares de Davos. Havia pouco apetite para transformar os bloqueios em uma mudança permanente no estilo de vida, mas aqui estava Klaus promovendo os benefícios de enterrar a antiga vida – tudo sob o pretexto de um evento que o WEF já havia realizado em outubro de 2019 em Nova York, pouco antes do crise, em um exercício chamado “Evento 201”. “O exercício reunirá líderes empresariais, governamentais, de segurança e saúde pública para abordar um cenário hipotético de pandemia global”, disse. o WEF anunciou na época. É tudo um pouco assustador demais.

É o esforço constante de coordenação global de cima para baixo em torno de interesses financeiros obscuros lavados pela agenda de Davos que irrita a pessoa comum. O fato de apenas um único líder de um país do G7 ter comparecido ao evento deste ano diz muito sobre como ele é mal visto agora. A primeira-ministra da província canadense de Alberta, Danielle Smith, disse sobre o WEF após a cerimônia de posse de seu gabinete em outubro passado: “Acho desagradável quando os bilionários se gabam de quanto controle têm sobre os líderes políticos. Isso é ofensivo… as pessoas que deveriam dirigir o governo são as pessoas que votam neles. Francamente, até que essa organização pare de se gabar de quanto controle eles têm sobre os líderes políticos, não tenho interesse em me envolver com eles.”













Os convidados para pregar no altar durante a missa solene do globalismo deste ano pareciam saber exatamente que tipo de sermão a multidão queria ouvir. O chanceler alemão Olaf Scholz foi aparentemente o único líder do G7 que pensou que seria uma boa olhada sair com os mestres não eleitos do planeta enquanto os ocidentais – e os europeus em particular – lidam com o alto custo das políticas de seus governos em seus vidas diárias. Scholz dobrou a aposta nos mesmos sonhos verdes que colocaram a economia da Alemanha em perigo sem nenhum plano de backup viável, uma vez que a União Européia efetivamente cortou a energia russa por meio de sanções.

“Mais importante ainda, nossa transformação em direção a uma economia com impacto neutro no clima, a tarefa fundamental do nosso século, está assumindo uma dinâmica totalmente nova. Não apesar, mas por causa da guerra russa, e a pressão resultante sobre nós, europeus, para mudar. Seja você um líder empresarial ou um ativista climático, um especialista em políticas de segurança ou um investidor, agora está claro para cada um de nós que o futuro pertence exclusivamente às energias renováveis. Por razões de custo, por razões ambientais, por razões de segurança e porque, a longo prazo, as energias renováveis ​​prometem os melhores retornos”, Scholz disse em seu discurso.

Enquanto isso, a Alemanha está reativando suas usinas de carvão e reconsiderando a eliminação da energia nuclear. Que tal se preocupar com o funcionamento da indústria alemã no próximo ano, quando as iniciativas verdes, como a importação de hidrogênio de Portugal e da Noruega, não devem decolar até pelo menos 2030? Scholz usou seu tempo no pódio em Davos para esverdear as incertezas econômicas que a Alemanha enfrenta como resultado das sanções energéticas da UE contra a Rússia. Em outras palavras, as esperanças e os sonhos ecológicos ocuparam o centro do palco neste discurso para os investidores globais, proporcionando assim uma distração conveniente das realidades atuais mais preocupantes.

O greenwashing foi acompanhado em Davos pelo lançamento de iniciativas antidemocráticas por meio de trollagem de preocupações. Durante um painel de discussão dedicado a “perturbar a desconfiança” – que realmente deveria ter sido chamado de “Como podemos fazer as pessoas engolirem melhor nossas bobagens?” – Richard Edelman, o CEO da empresa de comunicações globais de mesmo nome, culpou os descarrilamentos de direita. “Minha hipótese sobre isso é que os grupos de direita fizeram um trabalho muito bom ao privar as ONGs. Eles desafiaram as fontes de financiamento. Eles associaram você a Bill Gates e George Soros. Eles disseram que vocês são pessoas do mundo, ao contrário do que vocês são, que é local”, Edelman lamentou, ignorando o fato de que eles não precisariam voar em seus jatos particulares para um “local” evento. O que ele realmente está atacando são os dissidentes, muitos dos quais simplesmente são populistas e de direita. E, sem dúvida, o fato de estarem investigando os interesses especiais lavados por meio de muitas ONGs torna o trabalho de profissionais de relações públicas como Edelman mais desafiador.













“Edelman é um ser humano desprezível – seu trabalho é literalmente ser um mentiroso profissional!” twittou o bilionário Tesla e o fundador da SpaceX, Elon Musk, cuja controversa compra da plataforma de mídia social e a subsequente reversão de suas pesadas políticas de censura não o cativaram exatamente para a multidão de Davos. Zombando da ligação de Schwab para “domine o futuro” na palestra de abertura, Musk twittou, “’Domine o Futuro’ não soa nada ameaçador… Como o WEF/Davos é uma coisa? Eles estão tentando ser o chefe da Terra!?” Almíscar então fez uma enquete no Twitter que constatou que 86% dos 2,4 milhões de entrevistados responderam ‘não’ à questão de saber se o FEM deveria “controlar o mundo”.

Um porta-voz do WEF disse que Musk não é convidado para o encontro desde 2015. Musk confirmado sua falta de interesse em comparecer: “Minha razão para recusar o convite de Davos não foi porque pensei que eles estavam envolvidos em esquemas diabólicos, mas porque parecia chato demais lol.”

Chato, de fato – da mesma forma que uma reunião de culto onde todos acenam com a cabeça em concordância é um festival de soneca. A última vez que as coisas foram remotamente interessantes em Davos foi quando o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, apareceu e rejeitou o mantra de Davos sobre a destruição das mudanças climáticas. “A mensagem representa um afastamento acentuado do manual oficial do Fórum Econômico Mundial, onde o tema deste ano é ‘Partes interessadas para um mundo coeso e sustentável’”, escreveu CNN em janeiro de 2020.

Quem perguntou a eles, no entanto? Essas elites não representam interesses de ninguém, mas seus próprios, que são econômicos e estão em benefício de seus acionistas – daí o nome do fórum. Se o cidadão comum agora está acordando para o fato de que qualquer coisa que saia de Davos deve ser examinada por essa lente, então isso só pode ser bom para a liberdade, a democracia e a soberania nacional.