Hungria não vai apoiar que sanções limitem cooperação energética com a Rússia, diz chanceler húngaro

“Sem a usina nuclear de Paks, seria impossível garantir o atual fornecimento de energia para a Hungria, pois sem a construção de novas unidades da usina nuclear de Paks, será impossível garantir a segurança do abastecimento de energia da Hungria nas próximas décadas.[…] Portanto, acho que é bastante óbvio que a Hungria não apoiará nenhuma sanção que de alguma forma limite a cooperação com a Rússia no campo da energia nuclear”, disse Szijjarto em entrevista coletiva, transmitida em suas redes sociais.