Ministro das Relações Exteriores da África do Sul comentou exercícios navais conjuntos

“Todos os países que realizam exercícios militares têm direito com seus parceiros apenas no âmbito das relações entre países, e pode ser necessário fazer uma lista daqueles exercícios militares ocorridos recentemente, e um desses exercícios é o exercício entre Rússia China e África do Sul. É assim que acontecem todos os exercícios militares entre os países, e isso é simplesmente no âmbito do desenvolvimento das relações entre os países, e cada país tem o direito de participar desses exercícios, que ele escolher”, disse a chanceler sul-africana durante uma entrevista coletiva com seu colega russo, Sergey Lavrov.