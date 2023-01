Grilos domésticos permitidos como alimento na UE – CMIO

Uma decisão da Comissão Europeia permite que os insetos em forma desengordurada e em pó sejam agora adicionados a pizzas e produtos à base de massas

Grilos domésticos parcialmente desengordurados e em pó poderão oficialmente chegar às mesas dos cidadãos da UE a partir de 24 de janeiro. Isso ocorre graças a uma decisão da Comissão Europeia aprovada no início deste mês.

De acordo com a decisão, que citou o parecer científico da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, o aditivo é seguro para uso em toda uma gama de produtos, incluindo, entre outros, barras de cereais, biscoitos, pizzas, produtos à base de massas e soro de leite em pó .

Em agosto de 2021, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos concluiu que “formulações congeladas e secas de grilos domésticos inteiros” está “segura sob os usos e níveis de uso propostos.” Os funcionários observaram, no entanto, que os insetos podem desencadear reações alérgicas em alguns consumidores.













Os regulamentos da UE afirmam que os grilos adultos devem primeiro passar por um período de jejum de 24 horas para que “descartar seu conteúdo intestinal.” Depois disso, os insetos são congelados, lavados, processados ​​termicamente, têm seu óleo extraído e moídos em pó.

Quaisquer alimentos que contenham este novo aditivo terão de ostentar “apropriado” rótulos.

Além dos grilos, a Comissão Europeia também aprovou no início deste mês as larvas do Alphitobius diaperinus, conhecido como cascudinho, para consumo humano.

Embora faça parte da culinária tradicional de alguns países asiáticos, o uso de insetos como alimento ainda é relativamente novo na Europa.

Os defensores insistem que os insetos podem se tornar uma importante fonte de proteína animal, reduzindo a pegada de carbono da humanidade. Acredita-se que as fazendas de insetos sejam muito mais ecológicas do que a pecuária tradicional. Os insetos também estão sendo apresentados como uma alternativa mais acessível à carne.