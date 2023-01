Presidente da BBC pede revisão de sua própria contratação – CMIO

Richard Sharp quer refutar as alegações de que obteve o cargo ajudando o ex-primeiro-ministro Boris Johnson a obter um empréstimo

A BBC pode lançar em breve uma investigação interna sobre o processo de contratação de seu atual presidente, Richard Sharp. Uma reportagem do Times sugere que o ex-banqueiro conseguiu o emprego oferecendo consultoria financeira ao ex-primeiro-ministro Boris Johnson.

Um inquérito independente foi exigido pela primeira vez pelo Partido Trabalhista após a publicação do artigo do Times, mas agora o próprio Sharp pediu uma revisão para provar que não havia conflito de interesses em sua nomeação.

“Nosso trabalho na BBC está enraizado na confiança. Embora a nomeação do presidente da BBC seja uma questão exclusiva do governo… quero garantir que todas as diretrizes apropriadas sejam seguidas na BBC desde que entrei”, disse. Sharp foi citado pela Sky News na segunda-feira.

No sábado, o Times publicou um artigo alegando que o presidente da BBC ajudou a conseguir uma garantia para um empréstimo de até £ 800.000 para Boris Johnson apenas algumas semanas antes de o primeiro-ministro recomendar Sharp para o cargo no final de 2020.

A agência acusou Sharp de não divulgar seu envolvimento com as finanças de Johnson, o que constitui um potencial conflito de interesses, a um painel que o entrevistou para o cargo na BBC e não tocou no assunto durante sua audiência pré-nomeação perante a Câmara dos Comuns. comissão em fevereiro de 2021.

Sharp, no entanto, respondeu ao Times afirmando que nunca houve um conflito, porque ele “simplesmente conectado” Johnson com o multimilionário canadense Sam Blyth, que acabou atuando como fiador do empréstimo do primeiro-ministro. Sharp insistiu que não tinha mais nenhum envolvimento no assunto.













Johnson também negou a acusação de que houve qualquer impropriedade na nomeação do presidente da BBC. Falando com a Sky News na segunda-feira, o ex-primeiro-ministro disse que as sugestões de que Sharp estava envolvido em suas finanças pessoais eram “absurdo completo”.

“Deixe-me dizer a você, Richard Sharp é um homem grande e sábio, mas ele não sabe absolutamente nada sobre minhas finanças pessoais – posso dizer isso com 100% de certeza”, disse. disse Johnson.

A BBC afirmou que a Sharp concordou com o diretor sênior independente da emissora que um comitê analisará mais a fundo a questão e “no interesse da transparência”, publicará as conclusões da investigação.