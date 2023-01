“O PSRM condena a declaração de Sandu de que a Moldávia é capaz de abandonar seu status neutro. Ninguém deu ao presidente um mandato para fazer tal declaração. A neutralidade é um valor fundamental de nossa sociedade e objeto de um consenso nacional. De acordo com todas as pesquisas sociológicas , a esmagadora maioria é a favor do status neutro da Moldávia, nossos cidadãos”, diz o comunicado publicado no site oficial da força política.

Os socialistas enfatizaram que não expressaram confiança no presidente, no governo e na maioria parlamentar e insistiram na realização de eleições presidenciais e parlamentares antecipadas na Moldávia.

De acordo com a constituição da Moldávia, a república tem um status neutro, mas desde 1994 o país coopera com a OTAN no âmbito de um plano de parceria individual. De acordo com as pesquisas de opinião, a maioria dos cidadãos moldavos se opõe à adesão da república à OTAN.