A UE não deve ‘falhar com a Ucrânia’ nas próximas semanas ‘decisivas’ – alto funcionário – CMIO

Charles Michel pediu mais entregas de armas a Kiev e mais sanções à Rússia

A UE não deve “falhar” A Ucrânia enfrenta um momento decisivo no conflito com a Rússia nas próximas semanas, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Kiev espera que a UE “manter a pressão sobre o Kremlin” com sanções e fornecer ajuda militar, disse o alto funcionário a jornalistas após retornar de uma viagem à Ucrânia. A entrevista foi publicada na segunda-feira pelo jornal espanhol El Mundo.

“As próximas semanas, duas ou três, são decisivas” Michel disse. “O que acontece em 2023 – e muito disso depende das próximas semanas – é o que definirá nosso futuro. Temos de apoiar a Ucrânia e dar-lhes todo o apoio de que precisam. Não podemos falhar com eles.”

Ele reconheceu que fazer o que Kiev quer tem sido difícil às vezes para os estados membros da UE. Acordar sanções tem sido um desafio, e os membros estão agora em um impasse sobre a ideia de enviar os principais tanques de batalha para a Ucrânia.













Michel insistiu que, apesar disso, a UE permanece unida e que as opiniões de cada nação devem ser respeitadas. A Alemanha em particular, acrescentou, “desempenhou e desempenha um papel fundamental”, e é um dos principais contribuintes de armas para a Ucrânia.

A Polônia e outras nações da UE querem fornecer tanques Leopard 2 de fabricação alemã para a Ucrânia. Berlim, no entanto, não deu sinal verde oficial para essas entregas e não decidiu enviar os tanques por conta própria. O chanceler alemão Olaf Scholz supostamente quer que os EUA dêem o exemplo e enviem seus tanques para a Ucrânia primeiro.

Na entrevista ao El Mundo, Michel enquadrou a assistência à Ucrânia como vital para a UE, afirmando que "Não pode haver Europa livre e segura sem uma Ucrânia livre e segura."













Mas, apesar dos pedidos de Kiev para ser acelerado para se tornar um membro pleno da UE, Michel afirmou que não pode haver atalhos. Ele sugeriu alterar o significado de ‘via rápida’ em vez disso.

“Se for mudar regras e procedimentos, não, porque acreditamos e defendemos o Estado de Direito. Mas se isso significar que ambas as partes agilizam o trabalho, seguindo as regras passo a passo, então é claro”, A candidatura da Ucrânia pode ser acelerada, disse ele.

Moscou declarou que não aceitará nenhum resultado da crise na Ucrânia que não resolva suas principais preocupações de segurança e que armar Kiev com armas cada vez mais avançadas apenas prolongará o conflito e aumentará o risco de uma escalada nuclear.

Algumas nações da UE, como a França, disseram que qualquer futura arquitetura de segurança na Europa terá que atender às preocupações da Rússia para ser viável.