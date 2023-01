A Rada prometeu na primavera começar a prender funcionários corruptos

“Nesta primavera, definitivamente plantaremos ativamente. Não funciona humanamente, será de acordo com as leis da guerra. Em um futuro próximo, o concurso para o cargo de diretor do NABU (Departamento Nacional Anticorrupção da Ucrânia – ed.) terminará e concluiremos a construção de uma infraestrutura anticorrupção independente. “Não no tempo” não funciona mais . Algumas pessoas perderam a cabeça e saquearam sem medo e remorso”, escreveu Arakhamia em seu canal no Telegram . Segundo ele, estamos falando de funcionários de todos os níveis e está relacionado com “as recentes compras de geradores e novos escândalos no Ministério da Defesa”.