A crise energética da UE não é mais afetada pelas tensões Rússia-Ucrânia – Borrell – CMIO

O chefe de política externa do bloco diz que os preços do gás se estabilizaram amplamente, mas ainda permanecem bem acima da média de longo prazo

Os problemas persistentes no setor energético da UE não podem mais ser atribuídos ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, disse o alto representante da UE para Relações Exteriores e Política de Segurança, Josep Borrell, em entrevista ao jornal espanhol El Diario, publicada no domingo.

Segundo o diplomata, o bloco conseguiu superar sua dependência energética da Rússia.

“Abolimos, em poucos meses, a dependência energética da Rússia que havíamos construído durante anos…Passamos por uma fase extremamente tensa de alta de preços, mas eles voltaram aos níveis pré-guerra”, afirmou. Segundo Borrell, o forte pico que os preços da energia atingiram em agosto do ano passado foi causado em grande parte pela tensão especulativa nos mercados.

“As tensões no mercado de energia não podem mais ser atribuídas à guerra: é um problema estrutural do setor de energia e, em particular, da correlação entre os preços do gás e os preços da eletricidade”, afirmou.

Os preços europeus do gás dispararam no ano passado para uma alta histórica de € 345 por megawatt-hora devido a preocupações com os fluxos de gás russo, que costumavam representar quase metade do suprimento da Europa, mas começaram a diminuir devido a sanções relacionadas à Ucrânia e contratempos técnicos.













Esta semana, os futuros de gás para entrega em fevereiro no hub TTF na Holanda foram negociados na faixa de € 60-70 por MWh, em torno dos valores registrados antes do início da operação militar da Rússia na Ucrânia. Mas os futuros ainda eram muito mais caros do que a faixa de € 10-25 por MWh dentro da qual eles estavam negociando no período 2017-2019.

Analistas de mercado dizem que os preços de energia relativamente baixos na região são temporários, devido ao clima ameno e níveis de armazenamento excepcionalmente altos, com capacidade preenchida para pouco menos de 82%. Muitos também alertam que a situação provavelmente piorará nos próximos meses, quando a Europa terá que reabastecer o armazenamento em preparação para a próxima estação de aquecimento, quase sem suprimentos russos e sem fornecedores alternativos viáveis.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT