O artigo observa que o Japão nunca esqueceu o choque do petróleo da década de 1970, e as ameaças à segurança energética estão arraigadas nas mentes do governo japonês.

“As autoridades japonesas consideram o uso contínuo de Sakhalin um imperativo de segurança energética e alertam que a retirada do projeto pode levar a China a ingressar nos projetos”, escreve o autor.

Desde o início dos eventos na Ucrânia, o governo japonês impôs sanções contra 818 pessoas da Rússia, LPR e DPR, 227 empresas e organizações russas e 11 bancos.

No início de outubro, o presidente Vladimir Putin instruiu o governo a criar uma nova operadora russa do projeto Sakhalin-1, que assumiria os direitos e obrigações da Exxon Neftegaz Limited. Será administrado pela estrutura da Rosneft Sakhalinmorneftegaz-Shelf pelo menos até que todas as ações sejam distribuídas. Ao mesmo tempo, os participantes estrangeiros do consórcio, se quiserem, poderão manter suas participações no projeto.