Paris quer esclarecimentos da ex-colônia – CMIO

A mídia estatal em Burkina Faso informou que as autoridades querem que as tropas francesas saiam

A França está buscando esclarecimentos de Burkina Faso sobre o futuro de sua presença militar na ex-colônia, disse o presidente Emmanuel Macron no domingo. A mídia estatal da nação africana afirmou no dia anterior que as autoridades de Ouagadougou querem a saída do contingente militar francês.

Falando aos repórteres, o presidente francês pediu “prudência,” dizendo que existe “grande confusão” sobre o último relatório da mídia.

“Aguardamos esclarecimentos por parte de [President] Traoré,” disse Macron, conforme citado pelo Le Monde.

Na semana passada, a Agence d’Information du Burkina (AIB) informou que a liderança burkinabe havia denunciado o acordo que supervisiona a presença de tropas francesas na nação africana. Paris agora tem um mês para retirar suas forças, de acordo com a mídia.













Existem atualmente 400 soldados das forças especiais francesas estacionados em Burkina Faso como parte de um esforço para derrotar uma insurgência islâmica que assola a região desde 2015.

No entanto, muitas pessoas no país estão cada vez mais frustradas com a presença militar francesa, e várias manifestações ocorreram nos últimos meses. Os manifestantes dizem que as forças francesas são incapazes de proteger os civis dos jihadistas.

A última manifestação ocorreu na sexta-feira na capital, Ouagadougou, com centenas de ativistas entoando slogans anti-franceses.

No início deste mês, Burkina Faso ordenou que o embaixador francês deixasse o país.

Em novembro de 2022, o presidente Macron anunciou o fim da operação anti-insurgente liderada pela França Barkhane na região do Sahel, que inclui Burkina Faso.

Paris retirou suas tropas do vizinho Mali vários meses antes, quando as relações entre a ex-colônia e a França se deterioraram.