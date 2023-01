O novo embaixador dos EUA chegará à Rússia nos próximos dias

No final de dezembro , o Senado dos EUA aprovou a nomeação de Lynn Tracy como embaixadora do país na Federação Russa. Tracy é funcionária do Departamento de Estado indicada para o novo cargo pelo presidente Joe Biden. Ela será a primeira mulher na história a ocupar esse cargo. Ela fala russo e já trabalhou em Moscou – em 2014-2017 atuou como vice-chefe da missão diplomática.