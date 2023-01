Um importante centro de estudos britânico revelou o domínio da guerra cibernética da Rússia sobre a Ucrânia – por que a mídia ocidental ignorou seu relatório? — CMIO

O Royal United Services Institute do Reino Unido admite que Kiev foi completamente dominada por Moscou, apesar de ter a melhor tecnologia da OTAN

Em 30 de novembro, o Royal United Services Institute (RUSI), um think tank militar de elite e um grupo de lobby, com laços profundos com o governo do Reino Unido, publicou um relatório histórico intitulado ‘Lições preliminares em combate convencional da invasão da Ucrânia pela Rússia: fevereiro– Julho de 2022′. Embora desesperado para retratar a operação como um fracasso, mesmo o normalmente russofóbico RUSI não pode ignorar o domínio total da guerra cibernética de Moscou sobre Kiev.

superioridade completa

Enterrada no documento está uma longa seção sobre o aspecto da guerra eletrônica do conflito Rússia-Ucrânia. Ele descobriu que semanas depois de 24 de fevereiro, as forças de Moscou rapidamente estabeleceram domínio total nessa esfera, implantando extensa infraestrutura de interferência. Uma vez alcançados, os sistemas cibernéticos mais sofisticados de Kiev não só ficaram totalmente confusos, como também totalmente danificados.

Antes do ataque, a Ucrânia vinha recebendo há alguns anos os melhores drones ocidentais de reconhecimento e ataque – Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) – que a dívida do FMI poderia comprar.













Esses sistemas, afirma a RUSI, foram concebidos para serem “crítico para a competitividade” em um hipotético campo de batalha futuro, fornecendo “consciência situacional e aquisição de alvos” inigualável. No entanto, como se viu, o “taxas de atrito” desses drones de alta tecnologia foram “extremamente alto” de fevereiro a julho devido às proezas da guerra eletrônica russa, e seus foram completamente destruídos em cerca de 90%.

“A expectativa de vida média de um quadricóptero ficou em torno de três voos. A expectativa de vida média de um UAV de asa fixa era de cerca de seis voos… os registros do relatório. “Os UAVs podem falhar em cumprir suas missões porque os requisitos para colocá-los no lugar … impedem a aquisição oportuna de alvos antes que o inimigo se desloque. Muitas missões falharam em encontrar alvos porque não havia alvo no local especificado.”

UMA “mais comum” meios de “falha na missão” era “interrupção de um UAV sob controle por meio de guerra eletrônica, o deslumbramento de seus sensores ou a negação de seus sistemas de navegação de determinar a localização precisa de um alvo.”

“Em outros casos, os russos atingiram com sucesso as estações de controle terrestre do UAV. No total, apenas cerca de um terço das missões de UAV podem ser consideradas bem-sucedidas”.

O domínio da Rússia na guerra eletrônica teve implicações ainda mais prejudiciais para as armas de precisão enviadas para a Ucrânia de Londres, Washington e também de outros patrocinadores ocidentais. As divisões cibernéticas de Moscou efetivamente “derrotado” a maioria das armas de precisão usadas por Kiev.

A RUSI é uma empresa proeminente e altamente influente, e suas publicações geralmente geram enorme interesse da mídia – quando esses relatórios pintam a Rússia sob uma luz extremamente negativa e falam da necessidade de Moscou ser combatida por meio de posturas políticas, diplomáticas, de inteligência e militares altamente agressivas , isso é.













profecias não atendidas

Além de um único artigo na revista americana Forbes, esta avaliação não foi reconhecida por nenhum jornalista ou especialista por mais de um mês. Não é a primeira vez que um relatório RUSI misteriosamente não recebe nenhum reconhecimento na memória recente. No final de janeiro, o think tank publicou uma avaliação do valor dos embarques de armas ocidentais para Kiev.

Concluiu que não fazia sentido enviar veículos ou armas de qualquer tipo para a Ucrânia, no caso de eclodir combates com a Rússia, devido ao ataque de Moscou. “arte operacional”, doutrina militar e “pensamento estratégico.” Essas filosofias de longa data significam que o Kremlin e seus chefes das forças armadas consideram a batalha uma extensão da diplomacia e, portanto, alavancam “superioridade em tiros de longo alcance para alcançar efeitos decisivos contra um oponente, o que poderia, por sua vez, alcançar resultados estratégicos.”

Entre o “resultados estratégicos” procurado é um campo de batalha onde “formações de terreno em massa em confrontos diretos” não são implantados. Em vez disso, por “infligindo dano suficiente para alterar o curso de ação de um oponente, ou sinalizar que a intenção da Rússia é genuína, os objetivos estratégicos russos podem ser alcançados sem conflito.”

Isso seria garantido pelo uso de mísseis de longo alcance em um “sem contato” engajamento militar – “o nível mínimo de força necessário para promover os objetivos regionais da Rússia e limitar a necessidade de desdobrar forças terrestres.” Em outras palavras, exatamente o que aconteceu ao longo do ano passado.

“Veículos blindados, armas antitanque de curto alcance e sistemas de defesa aérea só podem ser úteis em um cenário, que provavelmente será precedido por um período extenso e angustiante de guerra sem contato projetado para impedir que as forças armadas ucranianas operem. efetivamente em tudo,” Previsão RUSI. “Seu uso só será possível quando toda a iniciativa for perdida e é improvável que a situação esteja virando a favor da Ucrânia.”

A conclusão do relatório foi que o armamento que o Ocidente havia enviado e planejava enviar para a Ucrânia “não faz nada para melhorar as chances da Ucrânia de dissuadir a Rússia, ou mesmo se defender contra uma invasão russa, uma vez que ela tenha começado,” e qualquer tentativa de armar Kiev foi “não é provável” defender “Soberania da Ucrânia.”

Aqueles que acompanham o progresso do conflito Rússia-Ucrânia não pelas lentes da mídia tradicional, mas por fontes de informação mais equilibradas, terão visto essa profecia acontecer em tempo real desde 24 de fevereiro.