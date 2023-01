Especialistas identificaram a causa da morte em massa das focas do Mar Cáspio

Em dezembro de 2022, o Ministério da Ecologia do Azerbaijão informou que 17 focas mortas foram encontradas no setor azerbaijano do Mar Cáspio. Especialistas da ASBA, do Ministério da Agricultura, Ecologia e Recursos Naturais, bem como do Instituto de Segurança Alimentar se juntaram ao trabalho para identificar as causas da morte de focas.