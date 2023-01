Local turístico icônico fechado devido a distúrbios violentos – CMIO

Mais de 400 visitantes ficaram brevemente presos em Machu Picchu depois que uma ferrovia local foi danificada durante os protestos

Peru tem “indefinidamente” fechou o local turístico de Machu Picchu, citando a contínua agitação antigovernamental que atinge o país. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Cultura do país no sábado.

“O fechamento da rede de trilhas incas e da cidadela de Machu Picchu foi ordenado devido à situação social e para preservar a segurança dos visitantes”, afirmou. disse o ministério em um comunicado. Os sites permanecerão fechados até novo aviso, com aqueles que compraram ingressos para visitá-los elegíveis para reembolso.

O fechamento de Machu Picchu foi precedido por relatos de danos, supostamente infligidos por manifestantes antigovernamentais, à ferrovia que leva à cidadela do século XV. Como resultado, mais de 400 turistas ficaram presos no local, segundo o Ministério do Turismo do país.













Todos os turistas, incluindo 148 estrangeiros e 270 peruanos, foram evacuados para a cidade de Cusco no final do sábado, disse o ministro do Turismo, Luis Fernando Helguero.

O país sul-americano está sob agitação desde o início de dezembro de 2022, quando o presidente Pedro Castillo foi deposto do cargo e preso por acusações de corrupção.

Castillo foi sucedido por Dina Boluarte, sua vice-presidente, que enfrentou uma onda de protestos violentos em todo o país. A agitação já dura mais de seis semanas, ceifando mais de 50 vidas em todo o país. No início deste mês, as autoridades peruanas declararam estado de emergência em várias províncias em uma tentativa de acabar com a turbulência.

Apoiadores do líder deposto têm pedido a renúncia de Boluarte, denunciando a destituição de Castillo como um golpe. Boluarte, no entanto, recusou-se a renunciar, culpando a violência “provocadores estrangeiros e infiltrados”.