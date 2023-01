Paquistão atingido por apagão nacional – CMIO

Milhões de pessoas são afetadas; um alto funcionário diz que o fornecimento de eletricidade será restaurado em 12 horas

Grandes partes do Paquistão e todas as suas principais cidades ficaram sem energia esta manhã devido a uma falha no sistema de rede nacional. O ministro da Energia, Khurram Dastgir Khan, disse ao Geo News que a energia será totalmente restaurada em 12 horas.

As áreas afetadas incluem a capital, Islamabad, bem como Karachi, Lahore, Quetta e Peshawar. Segundo a mídia, a maioria da população de 231 milhões de pessoas foi afetada pelas interrupções.

Dastgir Khan disse que as unidades de energia foram temporariamente desligadas à noite para economizar nos custos de combustível. Mas quando eles estavam sendo ligados às 7h30, horário local, um “variação de frequência” foi registrado no sul do país.

“Houve uma oscilação na tensão e as unidades geradoras de energia foram desligadas uma a uma devido ao impacto em cascata. Esta não é uma grande crise”, Dastgir Khan afirmou.

De acordo com o Ministério da Energia, a energia já foi parcialmente restaurada em Islamabad e Peshawar.

Uma interrupção semelhante ocorreu em outubro, quando Karachi, Hyderabad, Sukkur, Quetta, Multan e Faisalabad ficaram sem energia. A eletricidade foi totalmente restabelecida em 12 horas.