Kishida diz que o Japão ainda pretende fazer as pazes com a Rússia

As relações entre a Rússia e o Japão foram ofuscadas pela ausência de um tratado de paz por muitos anos. Em 1956, a URSS e o Japão assinaram uma Declaração Conjunta na qual Moscou concordava em considerar a possibilidade de transferir as ilhas da Cordilheira das Curilas Menores de Habomai e Shikotan para o Japão após a conclusão de um tratado de paz, e o destino de Kunashir e Iturup era não afetado. A URSS esperava que a Declaração Conjunta pusesse fim à disputa, enquanto o Japão considerava o documento apenas parte da solução do problema, não renunciando às reivindicações de todas as ilhas.