Viajantes britânicos atingidos por grande salto nas tarifas aéreas – CMIO

O aumento de custo supostamente ocorre devido aos altos preços dos combustíveis e à forte demanda pós-pandemia por voos

O custo dos voos no Reino Unido está subindo no ritmo mais rápido desde o início dos registros, em um sinal de que o orçamento das viagens está chegando ao fim, informou a Bloomberg esta semana.

Em dezembro, as tarifas aéreas subiram 44,4% em comparação com o ano anterior, em uma forte aceleração de uma taxa de 24,3% em novembro. De acordo com o British Office for National Statistics, foi o maior aumento ano a ano nas tarifas aéreas desde pelo menos 1989.

As transportadoras aéreas dizem que a demanda por viagens continua alta no Reino Unido após as restrições do Covid-19, mesmo com a crise do custo de vida e as previsões econômicas sombrias.

O CEO da ultra-low-coster Ryanair, Michael O’Leary, disse que a companhia aérea viu “demanda muito forte” de viajantes, apesar da queda nos padrões de vida e na renda disponível.

“Acho que as pessoas estão preocupadas com o fato de os preços subirem neste verão, o que acontecerá, e chegar cedo e reservar suas viagens”, disse. ele disse.

A Ryanair registrou um número recorde de reservas em janeiro, superando dois milhões de vendas em um fim de semana pela primeira vez, com os preços em todo o setor impulsionados pelos altos custos de combustível, forte demanda e capacidade limitada após a pandemia.

No entanto, as companhias aéreas de baixo custo na Europa alertaram que as tarifas aéreas ultrabaratas chegarão ao fim em breve. O’Leary espera que o número de passageiros no Reino Unido cresça para 168 milhões em março e 185 milhões no ano seguinte. “O verão parece muito forte e as tarifas estão subindo,“, disse ele, acrescentando que haveria “alto dígito único” aumentos percentuais nas tarifas pelo segundo ano.

