Macron comenta sobre tanques pesados ​​para a Ucrânia – CMIO

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, reafirmaram sua continuidade “apoio inabalável” para a Ucrânia para “por quanto tempo for necessário” em coletiva de imprensa conjunta no domingo, mas ambos disseram que qualquer decisão sobre o fornecimento de armas mais pesadas deve ser tomada em conjunto por todos “amigos” de Kiev.

Macron disse que “nada está excluído” quando questionado sobre a possibilidade de enviar os principais tanques de batalha de Leclerc para Kiev, e confirmou que havia “pediu ao Ministério da Defesa para trabalhar nisso.” No entanto, qualquer decisão final teria de ser “coletivo” chamada com base em várias considerações, observou ele, de acordo com a AFP.

A França não quer a mudança para “enfraquecer nossas próprias capacidades de defesa”, e ao mesmo tempo é cauteloso “escalando” o conflito. Outra preocupação é fornecer apenas “apoio real e eficaz” na forma de armamento que as forças ucranianas podem realmente usar no campo de batalha sem meses ou anos de treinamento.













Scholz se esquivou de uma pergunta semelhante sobre os leopardos, dizendo vagamente que a Alemanha “continuará a atuar de acordo com a situação concreta” e em estreita coordenação com “amigos e aliados importantes.”

“A Alemanha também está fazendo muito… Expandimos constantemente nossas entregas com armas muito eficazes que já estão disponíveis hoje”, disse o chanceler.

Na semana passada, o Politico informou que Paris estava considerando entregas de tanques Leclerc em um esforço para fornecer uma estrutura conjunta para superar a relutância da Alemanha. Em meio a relatos de que Berlim não estava disposta a enviar seus tanques, a menos que os EUA fizessem um movimento semelhante, um legislador dos EUA propôs dar à Ucrânia um único tanque Abrams para deixar Berlim sem desculpas para mais atrasos.

Os pedidos para que a Alemanha forneça Leopards a Kiev ficaram mais altos depois que o Reino Unido confirmou no início deste mês que enviaria 14 tanques de batalha Challenger 2 para a Ucrânia. A Polônia também anunciou que transferiria uma empresa de tanques Leopard 2 para a Ucrânia, mas a reexportação desses tanques deve receber luz verde da Alemanha. No domingo, a chanceler alemã, Annalena Baerbock, insinuou que Berlim “não ficaria no caminho” se a Polónia fizer a jogada. Baerbock observou que Varsóvia ainda não entrou em contato com Berlim sobre o assunto.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na sexta-feira que o “importância de tais suprimentos em termos de sua capacidade de mudar algo” no campo de batalha não deve ser exagerado.