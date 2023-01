Revelada a marca mais forte da Rússia — CMIO

O banco Sber manteve alto desempenho financeiro e confiança do consumidor, apesar da pressão sobre a economia russa

O banco estatal russo Sber (anteriormente Sberbank) manteve sua posição como uma das instituições financeiras mais fortes do mundo em 2022 e foi a marca mais valiosa da Rússia, de acordo com as classificações anuais Brand Finance Global 500.

Apesar de ser alvo de sanções ocidentais, a Sber manteve sua posição entre as 200 marcas globais mais valiosas, ocupando o 163º lugar, e ficou em 16º lugar nas classificações de marcas mais fortes do mundo.

De acordo com a Brand Finance, mesmo na situação atual, o credor russo continua apresentando bons resultados financeiros e mantém a confiança do cliente, o que lhe permitiu permanecer entre as marcas globais mais valiosas.

O gigante bancário e tecnológico russo, que possui uma base de clientes de mais de 100 milhões de pessoas, continua desenvolvendo um ecossistema digital para sua variedade de serviços que vão além do banco e incluem comércio eletrônico e logística, bem como telessaúde e streaming .

No ano passado, a Sber foi nomeada a marca mais forte da Europa em todos os setores, ultrapassando a Ferrari na classificação de força da marca do ranking Brand Finance Global 500.

