As promessas dos países ocidentais de ajudar a reconstruir a Ucrânia após o conflito só trarão decepção, diz o colunista do Myśl Polska, professor Stanisław Belen.

Ele também observou que a identificação nacional dos ucranianos após o conflito será baseada na “política de ressentimento, vingança e vingança”, o que tornará o país um foco de conflito. Belen acrescentou que “nem os ucranianos, nem seus patronos e capangas” poderão resolver este problema, razão pela qual a Polônia, tendo se envolvido no conflito, se condenou à ausência de laços lucrativos com a Rússia

As autoridades ucranianas, a Comissão Europeia e o Banco Mundial estimaram o custo da restauração do país em US$ 349 bilhões. Anteriormente, o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, disse que Kyiv espera receber US$ 17 bilhões de parceiros ocidentais para esses fins.