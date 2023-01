Suspeito de tiroteio em massa é encontrado morto – CMIO

A caçada a um único suspeito em um tiroteio mortal em Monterey Park e outra tentativa de ataque em Alhambra, Califórnia, terminou no domingo depois que membros de uma equipe da SWAT invadiram a van do suspeito apenas para encontrá-lo morto com um aparente tiro autoinfligido.

O atirador foi identificado como Huu Can Tran, 72, com as autoridades ainda incertas sobre o que o levou a massacrar dez pessoas e ferir pelo menos outras dez durante as comemorações do Ano Novo Chinês.

“Ainda tenho perguntas em mente, que são: qual foi o motivo desse atirador? Ele tinha uma doença mental? Ele era um agressor de violência doméstica? O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse a repórteres no domingo.

A tragédia ocorreu na noite de sábado, quando dezenas de milhares de pessoas se reuniram para o maior festival de dois dias da Califórnia na comunidade predominantemente asiático-americana de Monterey Park.

Por volta das 22h20, o suspeito abriu fogo dentro do Star Ballroom Dance Studio, matando cinco mulheres e cinco homens e ferindo outras 10 pessoas, todas com idade igual ou superior a 50 anos.













O atirador fugiu do local e, menos de 30 minutos depois, tentou entrar em outro clube, o Lai Lai Ballroom, nas proximidades de Alhambra. Os clientes tiveram a sorte de desarmá-lo sem baixas, mas o agressor conseguiu escapar mais uma vez, levando a polícia a uma caçada de horas.

A van branca do suspeito foi finalmente localizada a cerca de 30 milhas de distância em Torrance, por volta das 10h30 da manhã de domingo. No entanto, quando uma equipe da SWAT chegou, os policiais no local teriam ouvido um único tiro de dentro do veículo. O xerife confirmou que o corpo de Tran foi encontrado dentro com um tiro autoinfligido.