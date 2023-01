Polônia ameaça ‘coalizão’ para superar posição alemã em tanques – PM – CMIO

Mateusz Morawiecki criticou a posição “inaceitável” de Berlim depois que não autorizou a entrega de Leopards a Kiev

O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, criticou a liderança alemã por sua relutância em fornecer tanques à Ucrânia. Ele disse que Berlim acabaria do lado errado da história, a menos que desse luz verde para tais entregas.

Em uma reunião do Grupo de Contato da Ucrânia na sexta-feira, Berlim reiterou sua relutância em enviar tanques Leopard 2 para Kiev. Também não autorizou outros países a enviá-los. A Polônia está entre os que possuem o hardware e disseram que estão prontos para entregá-lo.

Em entrevista à Agência de Imprensa Polonesa publicada no domingo, Morawiecki disse que Varsóvia estava preparada para estabelecer um “coalizão menor” para facilitar a entrega de leopardos de fabricação alemã. Citando o fracasso do Grupo de Contato da Ucrânia em chegar a um acordo, o primeiro-ministro polonês descreveu a posição da Alemanha como “inaceitável.”













No início deste mês, o governo alemão alertou os países que operam o Leopard 2 que agir sem seu consentimento para transferir os tanques para Kiev seria “ilegal.”

Morawiecki argumentou que Berlim não teria que diluir significativamente sua força blindada, pois contribuir com apenas um pequeno número de veículos seria significativo. Ele também disse que a Alemanha não deveria “enfraquecer ou sabotar as atividades de outros países.” “O inimigo está no Oriente e estamos perdendo tempo com discussões que não rendem nada de bom,” lamentou Morawiecki.

O primeiro-ministro polonês disse que as autoridades em Berlim tentaram no passado “domar o urso russo com contratos generosos” e agora estão relutantes em “admitir o erro.” “A Ucrânia e a Europa vencerão esta guerra – com ou sem a Alemanha,” concluiu Morawiecki.

Na sexta-feira, o ministro da Defesa ucraniano, Aleksey Reznikov, anunciou que as tropas ucranianas começariam a treinar em tanques Leopard na Polônia. Ele também expressou otimismo de que Berlim acabaria mudando de ideia sobre o fornecimento de blindagem pesada.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na sexta-feira que o “importância de tais suprimentos em termos de sua capacidade de mudar algo” no campo de batalha não deve ser exagerado.

O primeiro a prometer tanques de guerra de fabricação ocidental para Kiev foi o Reino Unido. Enquanto o governo britânico prometeu entregar quatorze tanques Challenger 2, os EUA, a França e a Alemanha se comprometeram a enviar veículos de combate de infantaria.