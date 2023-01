Legislador dos EUA propõe ‘apenas um’ tanque Abrams para a Ucrânia – CMIO

O congressista Michael McCaul sugere enganar a Alemanha para enviar seus Leopardos a Kiev

O representante dos EUA, Michael McCaul, argumentou que anunciar planos para fornecer os alardeados tanques M1 Abrams da América para a Ucrânia – mesmo que apenas um dos gigantes seja realmente enviado – deixaria a Alemanha sem desculpas para atrasar ainda mais o envio de seus tanques Leopard para Kiev.

“Se anunciássemos que daríamos tanques Abrams, apenas um… o que ouço é que a Alemanha está esperando que assumamos a liderança”, disse. McCaul disse no domingo em uma entrevista à ABC News. “Então eles colocariam tanques Leopard.”

O republicano do Texas, que preside o Comitê de Relações Exteriores da Câmara, acrescentou que tal tática também levaria Berlim a dar permissão a outros países europeus que usam o Leopard para dar alguns de seus tanques à Ucrânia.

McCaul está entre os republicanos mais radicais da Câmara, prometendo continuar fornecendo armamento para a Ucrânia combater as forças russas, independentemente da crescente oposição pública à ajuda. Ele afirmou que Kiev deve receber tanques e artilharia de longo alcance com urgência, para ajudar a repelir uma suposta ofensiva iminente dos russos.

Questionado pela âncora da ABC, Martha Raddatz, se apenas um tanque Abrams seria suficiente para levar a Alemanha a fornecer armamento mais avançado à Ucrânia, McCaul deu a entender que Washington poderia enganar seu aliado.

Mesmo dizendo que vamos colocar tanques Abrams, eu acho, seria o suficiente para a Alemanha desencadear [its Leopard tanks]

McCaul também disse que Kiev precisa de artilharia de longo alcance para atingir alvos na Crimeia, descartando os riscos de permitir ataques à península, que Moscou considera território soberano da Rússia. Questionado sobre como o presidente russo, Vladimir Putin, poderia reagir, McCaul apontou como Washington aparentemente se safou com as escaladas anteriores de ajuda, como dar lançadores de foguetes HIMARS à Ucrânia.













O senador Chris Coons, um democrata de Delaware, também pediu o envio de tanques de guerra para a Ucrânia. “Se for necessário o envio de alguns tanques Abrams para desbloquear a obtenção dos tanques Leopard da Alemanha, da Polônia e de outros aliados, eu apoiaria isso”, disse. ele disse a Raddatz.

Relatos da mídia sugeriram que Berlim não estava disposta a enviar seus tanques, a menos que os EUA assumissem um compromisso semelhante. Até agora, Washington se recusou a fornecer seus tanques Abrams, argumentando que eles são muito complexos de operar e requerem treinamento extensivo.

As principais nações da OTAN não conseguiram chegar a um acordo sobre o envio de tanques de guerra de fabricação alemã para a Ucrânia durante uma reunião de doadores militares ocidentais na sexta-feira na base aérea americana de Ramstein. No entanto, no domingo, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, deu a entender que Berlim “não ficaria no caminho” se a Polónia decidir enviar os seus próprios Leopardos para a Ucrânia.