Democratas repreendem Biden por documentos confidenciais – CMIO

Os senadores americanos Joe Manchin e Dick Durbin criticaram o presidente por sua manipulação “irresponsável” de segredos de Estado

Os legisladores do próprio partido de Joe Biden estão criticando cada vez mais o presidente dos EUA por sua má administração de segredos de estado depois que o FBI apreendeu documentos confidenciais adicionais durante uma busca em sua casa em Wilmington, Delaware.

Falando nos programas de entrevistas da televisão nas manhãs de domingo, os senadores democratas veteranos Joe Manchin (West Virginia) e Dick Durbin (Illinois) não hesitaram em repreender o líder de seu partido por não conseguir proteger os documentos que foram encontrados em sua casa e em um think tank de Washington. levando seu nome. A quarta e última rodada de materiais secretos apareceu quando investigadores do FBI revistaram a casa do presidente na sexta-feira.

A busca do FBI ocorreu um dia depois que Biden disse aos repórteres que havia “sem arrependimentos” sobre como ele lidou com a situação. “Eu acho que ele deveria ter muitos arrependimentos,” Manchin disse em uma entrevista à NBC News. O senador acrescentou que responsabilizaria os funcionários se manuseassem incorretamente documentos secretos em seu escritório, “mas basicamente, a responsabilidade acaba comigo.”













Manchin também disse à CNN que era “inacreditável” e “totalmente irresponsável” para Biden expor segredos de estado a possíveis roubos. Embora ele não acredite que Biden pretendia que os documentos caíssem em mãos erradas, ele acrescentou: “Pode ter acontecido? Não sei.”

Durbin observou que quando os membros do Congresso veem materiais classificados, a informação é mostrada a eles a portas fechadas, depois colocada de volta em uma pasta trancada e levada embora. “É assim que analisamos cuidadosamente esses documentos”, ele disse à CNN. “Pensar que algum deles acabou em caixas, armazenado em um lugar ou outro, é simplesmente inaceitável.”

O democrata de Illinois também lamentou que Biden perca parte de sua influência como líder. “Vamos ser honestos sobre isso. Quando essa informação é encontrada, ela diminui a estatura de qualquer pessoa que a possua porque não deveria acontecer. Se foi culpa de um funcionário ou advogado, não faz diferença. A autoridade eleita tem a responsabilidade final”.













Ambos os senadores compararam como Biden e seu antecessor, Donald Trump, reagiram quando confrontados pela posse de documentos confidenciais. Trump supostamente desafiou uma intimação, levando a uma batida do FBI em sua casa. Os advogados de Biden supostamente cooperaram com os investigadores.

Manchin disse que ambos os líderes foram claramente irresponsáveis, mesmo que não tivessem a intenção de minar a segurança nacional. No entanto, ele desencorajou tomar partido até que as investigações do conselho especial de ambos os casos sejam concluídas.