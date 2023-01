Confidente de Epstein sugere que a foto do príncipe Andrew é falsa – mídia – CMIO

Ghislaine Maxwell negou ter apresentado a realeza à suposta vítima de tráfico sexual, Virginia Giuffre

Ghislaine Maxwell, a ex-socialite britânica condenada por traficar meninas menores de idade para o notório criminoso sexual Jeffrey Epstein, afirmou que uma foto que supostamente mostra o príncipe Andrew com sua jovem acusadora de agressão sexual, Virginia Giuffre, é falsa.

“Não me lembro do encontro deles e não acho que a foto seja real”, Maxwell disse em uma entrevista na prisão com a emissora britânica Jeremy Kyle. “É falso. Não acredito que seja real nem por um segundo. Na verdade, tenho certeza de que não.

Trechos da entrevista, que mostram Maxwell falando por telefone de uma prisão federal na Flórida, foram divulgados neste fim de semana. A TalkTV do Reino Unido está programada para transmitir a entrevista completa na segunda-feira.

Maxwell acrescentou que ela só viu fotocópias da imagem infame, que parece mostrar o príncipe Andrew com o braço em volta da barriga nua de Giuffre, então com 17 anos, e Maxwell sorrindo ao fundo.

Andrew também questionou a autenticidade da foto, que supostamente foi tirada na casa de Maxwell em Londres em março de 2001, e afirmou que não se lembrava de ter conhecido Giuffre. Então conhecido como Virginia Roberts, Giuffre alegou que Epstein a traficou e a forçou a fazer sexo com seus amigos, incluindo três encontros com o duque de York. Epstein morreu em uma cela da prisão de Nova York em agosto de 2019, supostamente por enforcamento.













Maxwell foi condenado por ajudar a recrutar e preparar meninas para Epstein, entre outros crimes, e foi condenado em junho passado a 20 anos de prisão. Questionada sobre Epstein na entrevista da TalkTV, ela disse: “Sinto-me completamente divorciado da pessoa a quem as pessoas se referem e falam em todos os vários artigos de jornal, programas de TV e podcasts.”

Andrew foi destituído de seus patrocínios reais e títulos militares honorários no ano passado, depois de concordar em pagar uma quantia não revelada à caridade para resolver o processo civil de Giuffre. No entanto, ele nunca admitiu a culpa e, segundo informações, está tentando fazer com que o acordo civil seja anulado pelo tribunal.

Em novembro passado, Giuffre desistiu de um processo separado contra o professor da Harvard Law School Alan Dershowitz, outra pessoa relacionada a Epstein a quem ela acusou de agressão sexual. Ela disse em um comunicado que pode ter se enganado ao identificar Dershowitz como um dos homens que a agrediram.