Alemanha emite atualização sobre tanques para a Ucrânia – CMIO

Berlim não se oporá se a Polônia fornecer Leopards para Kiev, disse a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock

A Alemanha não impediria a Polônia de enviar os tanques Leopard 2 para a Ucrânia, disse a ministra das Relações Exteriores do país, Annalena Baerbock, no domingo. O alto diplomata fez as declarações em entrevista à emissora francesa LCI.

Questionado sobre o que exatamente Berlim planeja fazer caso a Polônia envie os tanques de seu estoque para a Ucrânia sem a aprovação alemã, o ministro disse que o país não iria realmente se opor, mas sim dar luz verde a tal movimento. Baerbock também afirmou que Varsóvia ainda não chegou a Berlim sobre o assunto.

“No momento, a pergunta não foi feita, mas se nos fosse feita, não ficaríamos no caminho”, disse. ela afirmou. “Sabemos o quanto esses tanques são importantes e é por isso que estamos discutindo isso agora com nossos parceiros.”













As palavras de Baerbock sinalizaram uma aparente mudança de opinião sobre o assunto, já que Berlim relutou em fornecer os tanques Leopard 2 de fabricação alemã para Kiev – bem como em permitir que outras nações o fizessem. Em uma reunião do Grupo de Contato da Ucrânia na sexta-feira, a Alemanha reiterou sua relutância em enviar os tanques do tipo para o país, ao mesmo tempo em que não autorizou outros estados a entregá-los às forças de Kiev.

No início deste mês, Berlim alertou explicitamente os países que operam os Leopards de que qualquer entrega dos tanques à Ucrânia sem autorização alemã seria “ilegal.”

A postura irritou a OTAN da Alemanha e a Polônia, membro da UE, com o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki ameaçando a criação de um “coalizão menor” para facilitar a iminente entrega dos tanques de fabricação alemã à Ucrânia. O PM também exortou Berlim a não “enfraquecer ou sabotar as atividades de outros países”.