A Bulgária “não teve nada a ver com a explosão” na Rússia, afirmou o procurador-chefe do país

Investigadores búlgaros não encontraram nenhuma evidência de Sofia estar envolvida na explosão da Ponte da Crimeia em outubro passado, disse o procurador-chefe Ivan Geshev no domingo. Moscou, no entanto, nunca culpou o país pelo ataque.

“Colegas da promotoria da cidade de Sofia estabeleceram categoricamente que a Bulgária não teve nada a ver com a explosão na ponte da Criméia. Este é outro ataque híbrido russo contra a comunidade europeia”, Geshev disse em um post no Twitter.

A ponte da Criméia, que liga a antiga península ucraniana ao continente russo, foi seriamente danificada em 8 de outubro em uma grande explosão que matou três civis e danificou o trecho da estrada da estrutura. O incidente foi amplamente comemorado na Ucrânia, enquanto os correios do país até lançaram um selo para comemorar a explosão horas depois de sua ocorrência. No entanto, Kiev negou oficialmente seu envolvimento.













Altos funcionários búlgaros negaram repetidamente qualquer conexão com o incidente, apesar do fato de Moscou nunca ter acusado Sofia de ter participado dele. Dias após a explosão, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) forneceu seu relato do que aconteceu, acusando o serviço de inteligência militar da Ucrânia, conhecido como GRU, de estar por trás da explosão.

A Bulgária, assim como vários outros países, foi mencionada apenas pelo FSB como tendo estado entre os pontos de trânsito para a carga mortal – disfarçada em rolos de filme plástico de construção – que havia sido embarcada da cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia.

O ataque à Ponte da Crimeia, junto com vários outros ataques de sabotagem em solo russo atribuídos à Ucrânia, levou Moscou a mudar sua abordagem para sua operação militar no país vizinho. Logo após a explosão, a Rússia intensificou drasticamente os ataques contra a infraestrutura crítica do país – particularmente instalações de energia – e instalações militares.