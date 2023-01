EUA reprimem o contrabando de ovos – CMIO

É proibido entrar no país vindo do México com ovos crus, por mais caros que sejam na Califórnia

Funcionários da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA alertaram os americanos contra a tentativa de contrabandear ovos crus ou aves do México pela fronteira, citando o risco de doenças, já que os preços disparados dos supermercados levam cidadãos normalmente cumpridores da lei a tomar medidas extremas.

As apreensões de ovos crus ao longo da fronteira mexicana aumentaram 108% no último trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021, disse o especialista em supervisão de agricultura da CBP, Charles Payne, à KTSM, afiliada da El Paso NBC, na quarta-feira.

Durante o mesmo período de três meses em 2022, o custo médio de uma dúzia de ovos nos EUA disparou de US$ 3,50 para US$ 5,30. Do outro lado da fronteira, em Juarez, um cliente pode obter 30 ovos por US$ 3,40, relata a afiliada da NBC – uma pechincha pelo dobro do preço, desde que não seja pego.













Payne alertou os possíveis contrabandistas de ovos de que eles enfrentariam penalidades civis por tentar economizar em mantimentos, com multas por não declarar valores de uso pessoal em média de US$ 300. Enquanto um tweet do escritório de campo de San Diego alertou sobre mais alarmantes “multas de até $ 10.000” para “falta de declaração de produtos agrícolas,” Payne esclareceu que as multas mais pesadas são niveladas em “remessas comerciais ilegais não declaradas.”

A inflação quase recorde nos EUA elevou os preços de todos os mantimentos, e o Serviço de Pesquisa Econômica do Departamento de Agricultura também culpa a Gripe Aviária Altamente Patogênica – uma nova cepa de gripe aviária – pelos aumentos de preços, alegando que a doença exigiu o abate de 43 milhões de galinhas poedeiras somente em 2022. Os agricultores são fortemente encorajados a destruir seus rebanhos inteiros por mera suspeita de exposição ao vírus, disse um especialista em doenças infecciosas à NBC, o que significa que milhões de frangos saudáveis ​​também foram abatidos.

O grupo industrial Farm Action convocou a Federal Trade Commission para examinar os lucros das empresas de ovos, acusando o maior produtor de ovos dos EUA, Cal-Maine, de manipulação de preços. Embora a produção de ovos nos EUA tenha caído 5% em outubro em comparação com o mesmo período de 2021 e os estoques tenham caído 29% no período de 12 meses encerrado em dezembro, mesmo essas estatísticas não explicam os preços recordes, advogado da Farm Action Basel Musharbash disse à Fox News no sábado.

A Cal-Maine defendeu seus preços, argumentando que os custos mais altos de produção e frete também desempenham um papel importante. As vendas da empresa no último trimestre de 2022 aumentaram 110% e o lucro bruto aumentou mais de 600% em relação ao ano anterior.