Economista ganhador do Nobel quer imposto sobre a riqueza – CMIO

Joseph Stiglitz pediu que os maiores ganhadores do mundo entregassem 70% de sua renda ao governo

O economista ganhador do Prêmio Nobel, Joseph Stiglitz, pediu aos líderes mundiais que imponham uma taxa de imposto de 70% sobre seus cidadãos mais ricos e que aceitem uma parte das fortunas herdadas. Stiglitz afirmou que a maioria dos bilionários do planeta são ricos simplesmente “sem sorte”.

Uma taxa tão alta de impostos “faria claramente sentido,” ele disse recentemente ao podcast ‘Equals’ da Oxfam.

“As pessoas no topo podem trabalhar um pouco menos se você tributar mais. Mas, por outro lado, nossa sociedade ganha em ter uma sociedade mais igualitária e coesa”, ele alegou.

Stiglitz, ex-economista-chefe do Banco Mundial, ganhou o prêmio Nobel de economia em 2001 por sua contribuição à teoria da assimetria da informação, ou como as pessoas tomam decisões quando uma das partes está menos informada do que a outra.

Defensor dos impostos sobre o carbono e sobre a terra, Stiglitz promoveu nos últimos anos impostos mais pesados ​​sobre lucros corporativos e multimilionários, e apoiou os apelos do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por uma alíquota mínima global de imposto corporativo.

Em sua entrevista à Oxfam, Stiglitz também defendeu os impostos sobre a riqueza herdada.

“Deveríamos tributar a riqueza a uma taxa mais alta, porque grande parte da riqueza é herdada, [for example] – os jovens Walmarts, herdaram sua riqueza”, ele disse.

“Um dos meus amigos descreve [this] como ganhar na loteria do esperma – eles escolheram os pais certos. Acho que temos que perceber que a maioria dos bilionários obteve grande parte de sua riqueza por sorte.”













Os opositores do imposto sobre herança, no entanto, argumentam que isso equivale à dupla tributação da riqueza de uma pessoa falecida e que incentiva os ricos a transferir suas fortunas para o exterior.

O Reino Unido já aplica um imposto de 40% sobre herança acima de £ 325.000 (US$ 403.000). Não há imposto federal sobre herança nos EUA, embora alguns estados tributem ativos herdados, e o governo federal reivindique entre 18% e 40% das propriedades no valor de mais de US$ 13 milhões.

A senadora democrata Elizabeth Warren propôs um imposto de 2% sobre as famílias de pessoas com ativos de mais de US$ 50 milhões e de 3% sobre aquelas com mais de US$ 1 bilhão. Stiglitz chamou as propostas de Warren de “muito razoável.”