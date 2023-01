Alto funcionário da fronteira dos EUA renuncia por acusações de abuso sexual – mídia – CMIO

A renúncia do agora ex-diretor do departamento de aplicação da lei da Patrulha de Fronteira dos EUA no ano passado ocorreu quando ele foi acusado de pressionar várias mulheres a favores sexuais, informou a NBC News no sábado. A agência está repleta de incidentes semelhantes de má conduta.

Tony Barker deixou abruptamente o cargo em outubro, após 21 anos de serviço na agência. Sua renúncia não foi objeto de cobertura da mídia até que a NBC informou que ele se demitiu devido a acusações de má conduta sexual.

Citando funcionários anônimos do Departamento de Segurança Interna (DHS) – agência controladora da Patrulha de Fronteira – a rede alegou que Barker teve um relacionamento consensual com um funcionário subordinado, que a mulher tentou terminar. Barker supostamente ameaçou contar a outros funcionários que ela havia emitido contratos governamentais ilegalmente, a menos que continuasse a fazer favores sexuais para ele.

A mulher apresentou uma queixa aos seus superiores do DHS, solicitando “múltiplo” outras mulheres se apresentem, de acordo com o relatório. Na época, Barker também estava enfrentando uma investigação interna, depois que funcionários que o examinaram para uma promoção pesquisaram seus e-mails em resposta a “alegações sobre [his] interações com as mulheres”, segundo reportagem do New York Times.













Barker negou qualquer irregularidade. Em uma declaração à mídia, ele declarou que “as alegações de que pressionei qualquer mulher para obter favores sexuais ou as vitimizei são total e inequivocamente falsas.”

Seus acusadores não são os únicos agentes da Patrulha de Fronteira a apresentarem denúncias de abuso. Amanda Cali, uma agente com sede em Nova York, está processando o DHS depois que ela foi supostamente agredida sexualmente por um colega de trabalho em 2020 e teve sua reclamação ignorada por um supervisor. A ex-agente Amda Budd disse ao New York Times que ela também foi abusada sexualmente e espancada por um colega, mas que “Oficiais do sexo masculino de alto escalão tendem a se safar impunes desses crimes.”

Documentos obtidos pelo jornal no ano passado revelaram que o inspetor geral do DHS instruiu sua equipe a remover descobertas prejudiciais sobre violência doméstica e má conduta sexual de relatórios de agências de aplicação da lei ligadas ao DHS. Somente na Patrulha de Fronteira, mais de 10.000 funcionários relataram assédio sexual no local de trabalho, de acordo com um relatório não publicado de 2020.

Um porta-voz do DHS não confirmou ou negou as acusações contra Barker, dizendo que embora “não toleramos má conduta dentro de nossas fileiras”, leis federais de privacidade “proibir a discussão de casos individuais.”