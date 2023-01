Mídia: Forças Armadas do Reino Unido têm falta de militares após saídas superarem entradas em 2022

As Forças Armadas do Reino Unido enfrentam um déficit de 4.000 soldados após mais de 16.000 demissões militares em 2022, informa no sábado (22) o jornal britânico The Mirror.

Trata-se da maior redução de pessoal em seis anos. Para comparação, apenas 12.000 teriam sido recrutados para as Forças Armadas no ano passado, 5.000 a menos do que em 2021 .

A situação na reserva do exército também foi descrita como sendo deplorável, com apenas 3.720 pessoas se alistando em 2022, em comparação com uma saída de 6.000 efetivos. As reservas têm atualmente 25.000 soldados, 5.000 a menos do alvo, segundo a mídia.