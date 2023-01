AOC questionou as armas da Ucrânia – CMIO

Manifestantes cantando interromperam o evento na prefeitura de Alexandria Ocasio-Cortez para exigir o fim dos embarques de armas

A deputada norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) teve um evento em Nova York no sábado interrompido por um grupo de manifestantes que se levantaram e começaram a cantar um hino latino pela paz. Os manifestantes estavam expressando sua objeção ao voto do autoproclamado progressista para enviar bilhões de dólares em armas para a Ucrânia.

Segurando cartazes lendo “negociação não aniquilação” e “pare de enviar armas para a Ucrânia” o grupo cantou ‘Dona Nobis Pacem’, um hino latino usado na missa católica que se traduz como ‘Dê-nos a paz’.

“Sempre apoiamos os direitos da Primeira Emenda de todos aqui e todos têm o direito total à expressão política,” Ocasio-Cortez respondeu, mas só depois que os manifestantes foram retirados do local pelos seguranças.

Membro do Congressional Progressive Caucus, Ocasio-Cortez votou contra o envio de ajuda militar à Arábia Saudita e se absteve de votar sobre o financiamento do sistema de defesa antimísseis Iron Dome de Israel. No entanto, ela votou em maio para fornecer à Ucrânia US$ 40 bilhões em ajuda militar e econômica, uma decisão que levou um ativista de esquerda a acusá-la de “votar para iniciar uma guerra nuclear” durante uma prefeitura semelhante em outubro.

Apesar de dar luz verde a um fundo de armas tão grande, Ocasio-Cortez acrescentou seu nome a uma carta da presidente do Congressional Progressive Caucus, Pramila Jayapal, em outubro, instando o presidente Joe Biden a “Explorar seriamente todos os caminhos possíveis, incluindo o envolvimento direto com a Rússia, para reduzir os danos e apoiar a Ucrânia na obtenção de um acordo pacífico.”

A carta, assinada por 30 democratas da Câmara, foi retirada um dia depois e os progressistas pró-paz afirmaram que apoiavam a política de Biden de ajuda militar indefinida a Kiev.