Filha de Pelosi revela como sua mãe usou exorcistas

Paul Pelosi, marido da ex-presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, foi ferido em um ataque à sua casa em San Francisco no final de outubro de 2022. A própria Pelosi estava em Washington na época. O agressor foi detido em uma perseguição, era um natural do Canadá, David Depape, de 42 anos. Segundo a polícia, ele espancou Pelosi, de 82 anos, com um martelo. O marido da presidente da Câmara dos Deputados sofreu uma fratura no crânio e ferimentos graves nas mãos.