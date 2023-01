Índia bloqueia ‘peça de propaganda’ da BBC – CMIO

A minissérie liga o primeiro-ministro Narendra Modi a uma sangrenta e fatal revolta étnica

A Índia bloqueou o compartilhamento de um documentário da BBC que critica o primeiro-ministro Narendra Modi no YouTube e no Twitter, anunciou no sábado o conselheiro do governo Kanchan Gupta. Bateu por seu “mentalidade colonial” pelo Ministério das Relações Exteriores do país, a série examina o suposto papel do PM em instigar a violência étnica em 2002.

O Ministério de Informação e Radiodifusão da Índia pediu ao YouTube para bloquear clipes do documentário e solicitou que o Twitter removesse mais de 50 tuítes com links para os vídeos do YouTube, escreveu Kanchan Gupta, consultor do ministério, no Twitter.

Ambas as plataformas de mídia social cumpriram as instruções do ministério, acrescentou Gupta.

Gupta descreveu o documentário – que não foi ao ar na Índia – como “propaganda hostil” e “lixo anti-Índia”. Ele alegou que permitir que fosse visto prejudicaria “a soberania e integridade da Índia”, e poderia inflamar a tensão étnica.













O primeiro episódio de ‘India: The Modi Question’ foi ao ar na terça-feira. Traçando a ascensão do primeiro-ministro hindu ao poder com foco em suas políticas em relação à minoria muçulmana da Índia, a série começou examinando as acusações de que Modi falhou em impedir o massacre de centenas de muçulmanos em 2002.

Modi era ministro-chefe do estado de Gujarat na época em que um trem que transportava peregrinos hindus foi atacado por uma multidão muçulmana antes de pegar fogo, matando 59 pessoas. Seguiu-se uma onda de retaliação, com hindus saqueando mesquitas e assassinando muçulmanos. Após várias semanas de tumultos, 1.044 pessoas morreram, cerca de três quartos delas muçulmanas.

Uma comissão do governo descobriu que o incêndio foi iniciado pela multidão muçulmana, embora essa conclusão tenha sido contestada. Enquanto Modi foi acusado de permitir que a violência aumentasse, ele foi inocentado em 2012 de qualquer envolvimento após uma investigação da Suprema Corte da Índia.

No início desta semana, o Ministério das Relações Exteriores da Índia chamou o documentário de “uma peça de propaganda projetada para promover uma narrativa desacreditada em particular” com um porta-voz declarando que “o preconceito, a falta de objetividade e, francamente, uma mentalidade colonial contínua, é flagrantemente visível.”